Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 21-Jähriger mit Drogen erwischt - Eltern und Schüler halfen

Ludwigshafen (ots)

Ein 21-Jährige wurde am Donnerstag (29.08.2019) mit Drogen erwischt, nachdem er zuvor sich einer Polizeikontrolle entzog. Gegen 18.40 Uhr wollte eine Polizeistreife zwei Personen im Bereich der Leuschnerstraße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei ergriffen beide sofort die Flucht. Eine Person konnte verfolgt werden, wurde aber auf Höhe der dortigen Goetheschule aus den Augen verloren. Da sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Eltern mit ihren Kindern, aufgrund eines Elternabends, auf dem Schulgelände aufhielten, erkundigten sich die Polizeibeamten, ob eine rennende Person ihnen aufgefallen sei. Mehrere Kinder teilten den Polizeibeamten mit, dass sich ein Mann in einem Gebüsch auf dem Schulhof verstecken würde. Die Polizei sah nach und fand den Flüchtigen, einen 21-Jährinen, in einem Gebüsch kauernd. Mit Hilfe von Eltern und Schülern wurde noch eine Tasche, die der 21-Jährige auf der Flucht wegwarf, in einem Gebüsch gefunden. In der Tasche befanden sich eine geringe Menge an Betäubungsmittel. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der zweite Flüchtige entkam.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell