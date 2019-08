Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei schnappt mutmaßlichen Automatenaufbrecher

Frankfurt am Main, Alsbach-Hähnlein, Darmstadt (ots)

Am 27.08.2019, kurz nach 3 Uhr, konnte die Bundespolizei am Bahnhof Alsbach-Hähnlein einen mutmaßlichen Fahrausweisautomaten-Aufbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der 52-Jährige hatte versucht, unter anderem mit einem selbstgebauten Brecheisen, an den Inhalt des Automaten zu gelangen und löste dabei einen Alarm aus. Gegen den Festgenommenen, der bereits mehrfach wegen unterschiedlicher Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Tatwerkzeuge stellten die Beamten sicher. Der Fahrausweisautomat wurde in der Vergangenheit schon mehrfach und nach ähnlichem Muster aufgebrochen. Ob der Festgenommene auch dafür verantwortlich war, müssen, ebenso wie die Schadenshöhe, die weiteren Ermittlungen ergeben.

