Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt im Frankfurter Hauptbahnhof drei Haftbefehle an einem Tag

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwoch, dem 28.08.2019 klickten gleich drei Mal die Handschellen im Frankfurter Hauptbahnhof. Gegen 10 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten einen 37-jährigen Mann, der von der Justiz mit Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung gesucht wurde. Am Mittag verhafteten die Bundespolizei einen 41-jährigen verurteilten Dieb. Da er die Geldstrafe von 1.500 Euro nicht bezahlen konnte, lieferten ihn die Beamten der Bundespolizei in das Gefängnis ein, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen absitzen muss. Gegen Abend konnten die Fahnder der Bundespolizei ein weiteren, ebenfalls verurteilten Dieb verhaften. Da auch er seine Geldstrafe von 300 Euro nicht bezahlen konnte, muss der 19-Jährige nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei wurde ihrem Ruf als Fahndungspolizei wieder einmal gerecht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell