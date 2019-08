Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Katze in Garage des Bundespolizeirevieres gefunden

Freiburg (ots)

Eine junge Katze hat sich in die Garage der Bundespolizei verirrt und wurde durch die Beamten in Obhut genommen. Am heutigen [29.08] Morgen wurde eine augenscheinlich noch recht junge Katze in der Garage der Bundespolizei in der Wentzingerstraße gefunden. Eine Beamtin war auf den miauenden Kater aufmerksam geworden. Er hatte es wohl durch die Gittertore in die Garage geschafft, fand dann aber anscheinend nicht mehr hinaus. Das zutrauliche Kerlchen durfte dann mit in die Dienststelle und wurde kurzerhand "Hugo" getauft. In der Nachbarschaft konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden, "Hugo" würde aber wohl schon ein, zwei Tage umherstreifen. Nachdem die Beamten das hungrige Kerlchen versorgte haben wird er zur weiteren Betreuung ans Tierheim in Lehen übergeben. Die Besitzer werden gebeten, sich direkt mit dem Tierheim Lehen in Verbindung zu setzen.

