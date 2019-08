Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr

Neuenburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein 58-Jähriger durch die Bundespolizei festgenommen. Der französische Staatsangehörige wurde heute [29.08] Nacht durch eine Streife der Bundespolizei im Stadtgebiet Neuenburg kontrolliert. Eine Überprüfung ergab einen offenen Haftbefehl gegen den Mann. Wegen Trunkenheit im Verkehr war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt worden. Nachdem seine Versuche scheiterten den Geldbetrag am Geldautomaten abzuheben, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

