Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugen gesucht - Fahrausweisautomat aufgebrochen

Norsingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Fahrausweisautomatenaufbruch mit hohem Sachschaden. Am Dienstag [27. August] in den frühen Morgenstunden wurde der Fahrausweisautomat am Haltepunkt Norsingen, Bahnsteig 1 durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Personen, die am Dienstag zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Auffälligkeiten im Bereich um den Haltpunkt Norsingen gemacht haben werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628 80590 zu melden.

