Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann bedroht Reisende in Regionalbahn - Einlieferung in die Psychiatrie

Freiburg/Bad Krozingen (ots)

Ein Mann bedrohte mehrere Reisenden in einer Regionalbahn. Er konnte festgenommen und ins Zentrum für Psychiatrie eingeliefert werden.

Durch mehrere Notrufe erhielt die Polizei am Sonntagabend Kenntnis darüber, dass ein Mann in einer Regionalbahn von Freiburg nach Basel mehreren Reisenden drohte sie zu schlagen oder sie alle umzubringen. Da der Mann den Zug am Bahnhof Bad Krozingen verlassen hat begaben sich zwei Streifen der Bundespolizei und mehrere Streifen der Landespolizei in die Fahndung. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der 35-Jährige verhielt sich im Laufe der weiteren Maßnahmen bei der Bundespolizei psychisch auffällig. Zur Abklärung wurde der deutsche Staatsangehörige einem Arzt vorgeführt, der die Einweisung des Mannes ins Zentrum für Psychiatrie veranlasste. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 35-Jährigen eingeleitet. Durch die Bereitschaftsrichterin wurde zudem eine Blutprobe angeordnet. Bislang konnten fünf Geschädigte und vier Zeugen zum Vorfall ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell