Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter meldet sich selbst, um Geldstrafe zu bezahlen

Weil am Rhein (ots)

Ein 26-Jähriger, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde hat sich bei der Einreise nach Deutschland selbst gemeldet und angegeben, dass gegen ihn noch eine Geldstrafe offen ist. Am Sonntagabend staunten die Mitarbeiter des Zoll am Übergang Weil-Autobahn wohl nicht schlecht, als der 26-Jährige aus eigener Veranlassung bei ihnen anhielt und angab, dass er noch eine Geldstrafe bezahlen muss. Eine Überprüfung des schweizerischen Staatsangehörigen bestätigen dann seine Aussage. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro war zu begleichen. Diesen Betrag konnte der 26-Jährige bei der Bundespolizei bezahlen und durfte anschließend seine Reise nach Deutschland fortsetzen.

