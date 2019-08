Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freund bewahrt gesuchten Straftäter vor dem Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Da ein guter Freund eine geforderte Geldstrafe von 1800 Euro für einen gesuchten Mann bezahlte, konnte dieser einer Haftstrafe entgehen. Der 34-Jährige wurde am Mittwochabend durch Beamte des Zoll am Übergang Weil am Rhein Autobahn kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass gegen den Mann insgesamt vier Ausschreibungen bestehen, wovon zwei zur Festnahme waren. Der deutsche Staatsangehörige wurde der Bundespolizei übergeben. Aufgrund eines begangenen Betrug forderte die Staatsanwaltschaft Bochum eine Geldstrafe von 700 Euro, ersatzweise 70 Tage Haft. Diese Summe konnte der 34-Jährige selbst vor Ort begleichen. Des Weiteren lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld, ebenfalls aufgrund Betrug vor. Hier wurde der gesuchte Straftäter zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. Wenn er diese nicht begleichen kann, muss er 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Glücklicherweise erreichte der 34-Jährige einen guten Freund, welcher diese hohe Geldsumme für den Mann aufbrachte und er so eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt verhindern konnte.

