Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Helfer in den Finger gebissen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Als er einen verbalen Streit zwischen einer Frau und einem Mann schlichten wollte wurde ein 44-Jähriger durch den Mann in den Daumen gebissen. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr bemerkte ein 44-jähriger, deutscher Staatsangehöriger eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann am Bahnsteig 1, Höhe Abschnitt C des Hauptbahnhof Freiburg. Um der 69-Jährigen zu helfen stellte er sich dem 55-Jährigen in den Weg. Im weiteren Verlauf biss der 55-jährige Deutsche dem 44-Jährigen in den Daumen, wodurch der Geschädigte eine leicht blutende Wunde davontrug. Eine Streife der Bundespolizei konnte alle Beteiligten noch vor Ort antreffen. Beim 55-Jährigen Tatverdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,6 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der geschädigte Helfer konnte sich selbständig ins Krankenhaus begeben, um seine Verletzung attestieren zu lassen. Personen, die den Streit zwischen der 69-Jährigen und dem 55-Jährigen sowie die anschließende Auseinandersetzung der beiden Männer gesehen haben werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628 80590 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell