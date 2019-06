Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen; Diebstahl in Mundelsheim; Auseinandersetzung in Erligheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Mehrere Autos zerkratzt

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 17:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Wilhelmshofstraße in Bietigheim beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte insgesamt vier Autos, einen VW, einen Mercedes, einen BMW und einen Audi, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Darüber hinaus bittet die Polizei auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Mundelsheim: Lkw aufgebrochen

Diverse Werkzeugmaschinen konnte ein bislang unbekannter Täter erbeuten, der sich zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr an einem VW Crafter zu schaffen machte. An dem Fahrzeug, das in der Großbottwarer Straße entlang der Fahrbahn abgestellt war, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Anschließend hat der Unbekannte die Maschinen, deren Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Erligheim: Streitigkeiten führten zu handfester Auseinandersetzung

Verbale Streitigkeiten führten am Montag gegen 20:50 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Mauerackerstraße in Erligheim. Zwei Familien sind dort aneinandergeraten. Auslöser war offenbar ein falsch geparktes Auto, dass die Zufahrt zu einer Garage versperrt hatte. Insgesamt mussten drei Streifenwagenbesatzungen ausrücken, um die Streitigkeiten zu schlichten sowie die Parteien voneinander zu trennen. Vier Männer im Alter von 21, 38, 42 und 45 Jahren waren an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt und einer von ihnen wurde mutmaßlich verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

