POL-LB: Luwigsburg: Einbrüche in der Wilhelmstraße und der Kirchstraße; Remseck am Neckar: Spielmobil aufgebrochen

Ludwigsburg: Einbrüche in der Wilhelmstraße und der Kirchstraße

Zwischen Samstag 14.00 Uhr und Montag 08.10 Uhr kam es zu Einbrüchen in der Wilhelm- und der Kirchstraße in Ludwigsburg, die möglicherweise von denselben Tätern verübt wurden. In der Wilhelmstraße schlugen die Unbekannten ein Fenster des Gebäudes der Volkshochschule ein und verschafften sich anschließend Zutritt in die Räume. Sie durchsuchten nahezu jeden Raum, stahlen jedoch nichts. In der Kirchstraße machten sich die Einbrecher an der Schiebetür eines Geschäfts zu schaffen. Es gelang ihnen diese aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten die Täter Lager- und Büroräume. Mutmaßlich ließen sie jedoch auch in diesem Fall nichts mitgehen. Der entstandene Gesamtsachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um sachdienliche Hinweise.

Remseck am Neckar-Pattonville: Spielmobil aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Mittwoch und Montag das Jugendgelände in Pattonville heim und brachen die Tür des dort abgestellten Spielmobils der Stadt Remseck am Neckar auf. Ob die Unbekannten etwas aus dem Mobil entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Spielmobil handelt es sich um einen Anhänger, in dem verschiedenste Spielgeräte aufbewahrt werden. Das Mobil kann von Schulen, Kindertageseinrichtungen, gemeinnützigen Einrichtungen sowie Vereinen ausgeliehen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

