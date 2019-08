Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Betrug

Waldshut (ots)

Wegen Betrugs wurde ein 50-Jähriger von der Justiz gesucht. Da er die verhängte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstagmittag einen slowakischen Staatsangehörigen am Bahnhof Waldshut. Eine Überprüfung des Mannes ergab einen offenen Haftbefehl wegen Betruges. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 1300 Euro. Ersatzweise drohten dem 50-Jährigen 65 Tage Gefängnis. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

