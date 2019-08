Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit verfälschtem Pass - Mann muss in Zurückschiebehaft

Lörrach (ots)

Mit einem verfälschten Reisepass reiste ein 20-Jähriger nach Deutschland ein. Zur Sicherung seiner Zurückschiebung wurde er in Haft genommen. Bei der Kontrolle eines Fernbusses am Zentralen Omnibusbahnhof in Lörrach durch Kräfte der Bundespolizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel ein 20-Jähriger auf. Der nigerianische Staatsangehörige wies sich mit einem nigerianischen Reisepass, sowie abgelaufenen bzw. nicht für Deutschland gültige Aufenthaltsdokumente aus Italien aus. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass die Lichtbildseite des Reisepasses ausgetauscht und das Dokument dadurch verfälscht wurde. Zudem besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige sich die Aufenthaltsdokumente aus Italien durch Vorlage des verfälschten Reisepasses erschlichen hat. Zur Sicherung der Zurückschiebung wurde durch die Bundespolizei ein Haftantrag gestellt. Diesem Haftantrag wurde stattgegeben und der nigerianische Staatsangehörige in ein Abschiebehafteinrichtung eingeliefert. Wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

