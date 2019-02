Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletztem 4-jährigen

Ober-Olm (ots)

In der Straße Im Uhrgang in Ober-Olm kam es am Samstag, den 16.02.2019, gegen 11:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4 Jahre alten Kind. Das Mädchen lief hinter einem geparkten PKW auf die Fahrbahn. Der PKW-Führer konnte sein Fahrzeug noch abbremsen, jedoch eine Kollision, bei der sich das Kind leicht verletzte, nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst in die Kinderchirurgie der Uniklinik Mainz verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden, das Kind erlitt Prellungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell