Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Ein PKW befuhr am 16.02.2019 gegen 13:40 Uhr den Römerwall in Mainz aus Richtung Augustusstraße kommend in Fahrtrichtung Binger Straße. Vor der Kreuzung Römerwall/Am Linsenberg fuhr er aus ungeklärter Ursache in die rechtsseitig befindliche Grünfläche ein. Dort beschädigte der unbekannte PKW mehrere kleine Bäume und Sträucher, wendete und fuhr auf gleichem Weg wieder in die Fahrbahn Römerwall ein. Anschließend flüchtete das Auto in Fahrtrichtung Am Linsenberg/Langenbeckstraße. Eine Zeugin beobachtet den Unfall und fertigte Lichtbilder an und verständigt die Polizei. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich demnach um einen schwarzen 4er Golf. Das vorderen Kennzeichen wurde durch den Fahrer in der Grünfläche eingesammelt und umgedreht hinter die Windschutzscheibe gelegt. Der Fahrer konnte wie folgt beschreiben werden: Mitte 30 Jahre alt, südländisches Äußeres, Glatze (zumindest am Oberkopf), trag ein graues Oberteil, eine dunkel-graue Hose und dunkle Schuhe. Das Fahrzeug müsste mindestens einen Schaden im vorderen linken Bereich aufweisen. Eine Fahndung nach besagtem Pkw im gesamten Nahbereich verlief ohne Erfolg. Laut einer Zeugin müssten mehrere Personen den Verkehrsunfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeiten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 (tel. 06131-65-4110) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell