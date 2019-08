Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Treibfahrzeugführer beleidigt und beworfen

Tenningen-Mundingen (ots)

Ein Treibfahrzeugführer wurde unabhängig voneinander am selben Haltepunkt durch zwei Männer beleidigt und durch Einen davon zusätzlich beworfen. Am Mittwochmittag, gegen 13:14 Uhr überprüfte der Triebfahrzeugführer aus dem Fenster heraus den Bahnsteig des Haltepunktes Tenningen-Mundingen, um abfahren zu können. Dabei bemerkte er einen Herrn, der noch versuchte in die Regionalbahn einzusteigen. Da die Türen zu diesem Zeitpunkt bereits verriegelt waren misslang der Versuch. Daraufhin zeigte der Mann dem Triebfahrzeugführer den Vogel und den "Scheibenwischer". Der Treibfahrzeugführer entriegelte die Türen und ließ den Mann den Zug besteigen. Im Anschluss erkannte der Treibfahrzugführer, dass sich eine Tür nicht wieder geschlossen hatte. Daraufhin begab er sich zur geöffneten Türe und sprach eine etwa 28-Jährigen Mann an, der die Türe aufhielt. Dieser reagierte darauf mit Beleidigungen und Beschimpfungen. Weiter bewarf er den Treibfahrzugführer mit einem etwa 3 Zentimeter großen Stein, der ihn an der Hüfte und einem Feuerzeug, dass ihn am Bauch traf. Der Treibfahrzeugführer setzte nichts desto trotz die Fahrt zum Hauptbahnhof Freiburg fort und informierte die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei den 50-Jährigen Deutschen antreffen, der dem Treibfahrzeugführer den Vogel gezeigt hatte. Der 28-Jährige, der wohl in Begleitung eines Kindes war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Er soll ein grüne Cargohose und ein helles T-Shirt getragen haben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung bzw. wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

