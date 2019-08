Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat aufgebrochen - Hinweise und Zeugen gesucht

Schliengen (ots)

Ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Schliengen wurde aufgebrochen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und Hinweise. Am Mittwochmittag wurde die Bundespolizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Fahrkartenautomat am Bahnsteig 1 des Bahnhof Schliengen aufgebrochen wurde. Der Sachschaden, denn der oder die bislang unbekannten Täter verursacht haben, dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Die genaue Tatzeit ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei bittet deshalb darum, dass Personen die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen am Bahnhof Schliegen oder in der näheren Umgebung gemacht haben sich unter 07628 80590 zu melden.

