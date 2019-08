Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei BMW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Gleich zwei Autos der Marke BMW wurden in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 5.30 Uhr, in Werl von unbekannten Tätern entwendet. Der graue BMW, 560 L, SO-IE43, war zuvor verschlossen auf der Ahornallee geparkt worden. Ein weißer 3-er BMW, SO-HC 38, mit schwarzen Außenspiegeln und Heckspoiler stand in der Straße Im Westenfeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

