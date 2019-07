POL-PDPS: Pressebericht PI Zweibrücken vom 21.07.2019 Ladendiebe im Outlet

Polizeidirektion Pirmasens

Vom Sicherheitsdienst des Outlet-Centers Zweibrücken wurden am 20.07.2019, zw. 16:10 Uhr und 16:30 Uhr zwei französische Staatsangehörige (20 und 21 Jahre) dabei beobachte wie diese zunächst mehrere Gegenstände in einem Transporter mit LUX-Kennzeichen verstauten. Im Anschluss wurde beaobachtet wie sie im Diesel-Store mehrere Kleidungststücke in einen Tasche steckten. Anschließend verließen sie den Store, ohne zu zahlen. Bei der später durchgeführten Durchsuchung des Transporters konnte noch weitere entwendete Kleidungsstücke aufgefunden werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

