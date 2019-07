Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht PI Zweibrücken vom 21.07.19 Küchenbrand

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, gg. 12:50 Uhr kam es in Zweibrücken, Austraße 15 zu einem Küchenbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Zweibrücken gelöscht werden. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen techn. Defekt an der Spülmaschine. Der Sachschaden in der Küche wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gebäudeschaden entstand nicht und es wurde niemand verletzt.

