Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 21.07.19 Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmorgen gg. 03:20 Uhr kam es im Rahmen einer Studentenparty in der Virginia Straße vor dem Anwesen Nr. 12 zu mehreren wechselseitig begangenen Körperverletzungsdelikten. Es waren insgesagmt 8 Personen in den Vorfall involviert. 3 Personen wurden leicht verletzt.

