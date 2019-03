Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nicht angeschnallt bringt Kopfplatzwunde

Rastatt (ots)

Dass Sicherheitsgurte Leben retten, ist bekannt. Dass sie aber auch schon bei geringeren Geschwindigkeiten unangenehme Unfallfolgen verhindern können, musste am Dienstagmorgen ein 65-Jähriger schmerzhaft erfahren. Der Mann war gegen 9:30 Uhr auf dem Ötigheimer Weg aufgrund Unachtsamkeit mit seinem VW gegen einen geparkten Mercedes gestoßen. Durch den Aufprall wurde er - nicht angeschnallt- gegen den Innenspiegel seines Autos geschleudert. Dadurch zog sich der Mittsechziger eine Kopfplatzwunde zu. Die Ordnungshüter des Polizeireviers Rastatt hatten für den Mann, neben belehrenden Worten, auch einen Verband für seine blutende Wunde bereit. Nach dieser Erstversorgung wurde der VW-Fahrer durch den Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro taxiert.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell