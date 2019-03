Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Ermittlungen gegen Hundehalter

Bühlertal (ots)

Der Angriff eines Rottweilers auf einen anderen Hund am Dienstagnachmittag zieht nun weitere Ermittlungen und Überprüfungen der Polizeihundeführerstaffel nach sich. Gegen 15:15 Uhr war ein Mann mit seinem Vierbeiner in einem Wohngebiet unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen rannte ein dort gehaltener Rottweiler beim Passieren eines Grundstückes plötzlich los und attackierte den Boxer des Spaziergängers. Dabei verbiss sich der freilaufende Rottweiler in Kopf und Läufen des vorbeikommenden Hundes, was eine tierärztliche Behandlung nach sich zog.

