Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - E-Bike aus Keller entwendet, gibt es Zeugen?

Kehl, Kork (ots)

Auf ein hochwertiges E-Bike hatte es ein Unbekannter zwischen Montag- und Dienstagmorgen abgesehen. Innerhalb eines 24-stündigen Tatzeitraums verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Keller eines Anwesens in der Straße `Am Tankgraben´ und entwendete daraus ein schwarzes, etwa 2.500 Euro teures Rad der Marke Stevens. Wem in diesen Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 - 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

