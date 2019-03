Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperverletzung

Kehl (ots)

Die näheren Hintergründe einer Körperverletzung im Altrheinweg am Dienstagabend sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 19 Uhr schlug ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger einem Jugendlichen auf die Nase, der sich zusammen mit anderen Jugendlichen diverser Schulklassen in der dortigen Herberge aufhielt. Bereits am Montag sollen mehrere Jugendliche die Herberge aufgesucht haben, ohne dort Gast zu sein. Ob der Unbekannte ebenfalls zu dieser Gruppe zu zählen ist, gilt es nun herauszufinden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

