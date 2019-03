Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Berauscht Unfall verursacht

Haslach im Kinzigtal (ots)

Mehrere Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind nach einem Unfall auf der K 5358 am Dienstagnachmittag zu beklagen. Ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 15:50 Uhr von Haslach kommend auf der Kreisstraße unterwegs, als eine vor ihm fahrende 54-jährige Renault-Lenkerin bremste, um nach links auf das Gelände eines Baumarktes einzubiegen. Der Opel-Fahrer, zum Unfallzeitpunkt offenbar unter dem Einfluss von Marihuana und Kokain stehend, bemerkte dies zu spät und fuhr dem Renault auf. Dieser wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Die beiden 83-jährigen Insassen des Audi wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurden neben Betäubungsmitteln auch Anzeichen für einen vorherigen Konsum derselben festgestellt. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht, weshalb bei dem Mann zur genaueren Analyse eine Blutprobe entnommen wurde. Nach der Beschlagnahme seines Führerscheines, sieht der Mann nun mehreren Anzeigen entgegen.

/rs

