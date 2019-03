Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zugeschlagen

Baden-Baden (ots)

Ein Faustschlag gegen den Kopf eines Mannes brachte am Dienstag einem 36-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der Verdächtige war gegen 13:30 Uhr an eine Schule in der Rheinstraße gekommen und versetzte dort seinem 38 Jahre alten Gegenüber einen Fausthieb gegen den Kopf. Was den 36-Jährigen genau zu seiner Handlung bewogen hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

