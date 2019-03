Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Tankbetrüger gefasst

Baden-Baden (ots)

Der Versuch, ihr Fahrzeug kostenlos zu betanken, scheiterte in den frühen Mittwochmorgenstunden für ein Trio und hat nun ein Strafverfahren zur Folge. Die drei Männer waren kurz vor 3 Uhr an eine Zapfsäule der Tank- und Rastanlage Baden-Baden gefahren. Ein 18 Jahre alte Mitfahrer stieg dabei aus und betankte den Mercedes. Nach dem Ende des Tankvorgangs setzte er sich wieder in den Wagen und der 33 Jahre alte Fahrer suchte das Weite. Einer Streife des Autobahnpolizeireviers Bühl gelang es, das Auto im Bereich Achern zu sichten und kurze Zeit später zu stoppen. Neben der Begleichung der Tankschuld erwartet das Trio, dass den Entschluss für das kostengünstige Befühlen des Fahrzeuges offenbar gemeinsam fasste, eine Anzeige wegen Betruges.

