POL-OG: Lahr - Unangenehmes Wiedersehen

Nach einer Gerichtsverhandlung in Offenburg am Dienstagnachmittag, die gegen einen 25-Jährigen geführt wurde, trafen er und eine 19-jährige Zeugin auf der Heimfahrt in Richtung Lahr im Zug aufeinander. Während der junge Mann im Abteil die räumliche Nähe zu der jungen Frau suchte, die wenige Minuten zuvor noch gegen ihn aussagte, soll er ihr Vorwürfe gemacht und die junge Frau auch bespuckt haben. Nach einer Anzeige bei den Beamten des Polizeireviers Lahr durch die 19-Jährige, bestellten diese den Tatverdächtigen ein und zeigten ihm die Konsequenzen seines Handelns auf. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Körperverletzung.

