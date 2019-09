Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190923.1 Itzehoe: Diebstahl an PKW

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonnabend ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl an einem Auto gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Freitagabend, 22.07 Uhr, parkte der Geschädigte seinen BMW in der Straße Sieversbek. Als er am Sonnabendmorgen, 10.10 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Diebstahl der Spiegelgläser beider Außenspiegel sowie des BMW-Emblems fest. Zudem war die Zulassungsplakette des vorderen Kennzeichens zum Teil zerkratzt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf 1000 Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821/6020 bei der Polizei in Itzehoe melden.

Maike Pickert

