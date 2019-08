Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B 235, Skateboardfahrer nach Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 24.08.19, 04:15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Sendener mit seinem Skateboard auf der B 235 in Richtung Senden-Bösensell. In Höhe der Mühlenstraße wurde der Sendener, von einem hinter ihm fahrenden 20-jährigen LKW-Fahrer aus Lüdinghausen, erfasst. Der Sendener kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 235 gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell