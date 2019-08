Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Karlstraße

Grimpingstraße, Zwei Brände an Container und Mülltonne - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag gegen 03:55 Uhr brannte ein Bauschuttcontainer an der Karlstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Gegen 04:35 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. An der Grimpingstraße brannte eine Restmülltonne. Auch hier konnte der Brand durch die Feuerwehr Coesfeld schnell gelöscht werden. Die Fahndung nach verdächtigen Personen brachte bisher kein Ergebnis. Wie die Feuer entstanden sind und ob die Brände im Zusammenhang mit einer Reihe von Brandstiftungen in den vergangenen Wochen stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell