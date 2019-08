Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/ Trickbetrüger stiehlt Senioren ein Goldarmband

Coesfeld (ots)

Ein Lüdinghauser Ehepaar (86 und 83) ist Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Unbekannte hat dem Paar ein Goldarmband im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Der Mann hatte am Donnerstag (22. August) gegen 15 Uhr an der Wohnungstür des Rentnerpaares an der Bahnhofstraße geklingelt und behauptet, er sei ein Nachbar. Das Ehepaar kannte den Mann zwar nicht, aus Höflichkeit ließ man ihn aber in die Wohnung. Er erzählte, er habe geerbt - unter anderem Schmuck. Um diesen einem Juwelier zeigen zu können, brauche er für den Transport eine Schmuckkiste. Die alte Dame holte daraufhin ihr eigenes Schmuckkästchen. Als der Unbekannte anfing, darin herumzuwühlen, schloss die 83-Jährige den Deckel. Nachdem der Mann gegangen war, stellte das Paar fest, dass das Goldarmband nicht mehr da war. Beschreibung des Unbekannten: ca. 65 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank. Er trug eine graue Hose und ein dunkles T-Shirt der Marke Hugo Boss. Möglicherweise ist der Mann russischer Herkunft. Hinweise bitte an die Polizei: 02591/7930 Die Polizei rät dringend: Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. Geben Sie keine Auskunft über Wertgegenstände im Haus und übergeben Sie vor allem Unbekannten kein Geld oder Wertgegenstände. Trickbetrüger können sehr überzeugend auftreten und sind in der Wahl ihrer Betrugsmasche einfallsreich. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, rufen Sie die Polizei über die Notrufnummer 110.

