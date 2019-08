Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Jahnstraße/ Mutmaßliche E-Bike-Diebe geschnappt

Coesfeld (ots)

Zwei mutmaßliche E-Bike-Diebe haben Polizisten am frühen Donnerstagmorgen (22. August, 0.30 Uhr) in Nottuln vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er die Männer beobachtet hatte, wie die sich in einem Nottulner Wohngebiet an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten flüchteten sie in einem Kastenwagen, den Polizisten später stoppten. Auf der Ladefläche des Mercedes stand ein verschlossenes, hochwertiges Pedelec, das offensichtlich gestohlen worden war. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer aus Rheine und weitere Tatverdächtige wegen bandenmäßigen E-Bike-Diebstahls im Kreis Coesfeld sowie im Kreis Steinfurt und möglicherweise auch im Ruhrgebiet dauern an.

