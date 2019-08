Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Berg/ Hölzerne Bushaltestelle brennt

Coesfeld (ots)

Am späten Donnerstagabend (22. August) gegen 22.40 Uhr ist eine Bushaltestelle aus Holz am Letter Berg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Coesfeld löschte. Die Suche nach verdächtigen Personen brachte kein Ergebnis. Wie das Feuer entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, ebenso die Frage, ob der Brand im Zusammenhang mit einer Reihe von Brandstiftungen in Coesfeld in den vergangen Wochen steht. Vermehrt haben unter anderem Mülltonnen in Coesfeld gebrannt. Die Polizei fahndet mit uniformierten und zivilen Kräften nach dem mutmaßlichen Feuerteufel.

Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140.

Wenn Sie insbesondere in den Abend- und Nachtstunden Verdächtige beobachten, informieren Sie bitte sofort die Polizei über die Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell