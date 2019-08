POL-WOB: Helmstedt: Zeugen zu Exhibitionisten gesucht

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Industriestraße 17.08.19, 17 Uhr

Am späten Samstagnachmittag zeigte sich in der Helmstedter Industriestraße ein unbekannter Täter einer 54 Jahre alten Passantin in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist habe unter einem Dachvorsprung eines Einzelhandel Markts gestanden. Die Helmstedterin berichtete, dass der Unbekannte ca. 40 Jahre alt, korpulent und etwa 170 cm groß sei. Er habe dunkles Haar und sei augenscheinlich ein Südeuropäer. Auffallend war, dass er beim Gehen ein Bein hinter sich hergezogen habe. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu dem Vorfall, der sich um 17 Uhr ereignete, unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

