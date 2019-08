Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte montieren Räder von Golf GTI ab - Fahrzeug flüchtete vom Tatort

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Stemmelteich 18./19.08.19

In der Nacht zum Montag wurden im Stadtteil Rabenberg von einem VW Golf GTI alle vier Räder entwendet. Die unbekannten Täter bockten das Fahrzeug auf und richteten einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Fahrzeug beobachtet, dass gegen 01.50 Uhr vom Tatort in der Straße Stemmelteich in Richtung Braunschweiger Straße weggefahren wurde. Daher setzen die Ermittler auf weitere Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug machen können. Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

