POL-RTK: Motorradfahrer stürzt bei Fischbach

Bad Schwalbach (ots)

Am 15.09.2019 gg. 14:30 Uhr befährt ein 39Jähriger aus Wiesbaden mit einer Gruppe weiterer Motorradfahrer die K 669 aus Bad Schwalbach kommend in Richtung Fischbach. In einer Rechtskurve kommt er in Folge eines Fahrfehlers mit seinem Motorrad zu Fall und verletzt sich dabei schwer. Am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

