PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall am Taunus Wunderland

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019 um 14:30 Uhr befuhr ein 82Jähriger aus Taunusstein die K703 aus Seitzenhahn kommend in Richtung L 3037. Mit im Fahrzeug saß seine 80jährige Ehefrau.

An der Einmündung wollte er dann nach links in Richtung Wiesbaden abbiegen. Hier übersah er die von links aus Richtung Wiesbaden kommende 48Jährige aus Worms, so dass es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Unfall kam.

Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in wiesbadener Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Teile der Schutzplanke wurden ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 EUR

Da die beiden Fahrzeuge mitten auf der Straße standen und Betriebsstoffe ausliefen, musste die L 3037 bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten zwischen Roter Stein und der Abfahrt Seitzenhahn für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell