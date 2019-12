Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfälle

Am Donnerstag, d. 05.12.2019, 10.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Clausthal auf der Altenauer Straße. Ein Pkw VW mußte aufgrund eines anderen Unfalles anhalten. Die nachfolgende Pkw-Fahrerin wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet und fuhr mit ihrem Pkw Peugeot auf. Nur wenige Minuten danach wurde ein Mercedes Fahrer auch von der Sonne geblendet und fuhr auf den Pkw Peugeot auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 12000 Euro geschätzt. /Krz.

