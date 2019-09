Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Laut einer namentlich nicht bekannten Zeugin befuhr ein Bus, vermutlich ein Linienbus, gestern gegen 15:45 Uhr die Rodalber Straße in Richtung Unterer Sommerwaldweg. Dieser Bus streifte den linken Außenspiegel eines in einer Parkbucht in Längsaufstellung ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. AM Golf entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro. Zeugen, insbesondere die unbekannte Zeugin, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

