Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht auf Sportplatz

Schwanheim (ots)

Im Zeitraum vom 20 September 2019, 19:00 Uhr bis 22 September 2019, 13:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Sportplatzes Schwanheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Das Fahrzeug des Geschädigten (BMW 1er / schwarz) stand hierbei ordnungsgemäß mittig auf dem Parkplatz in Queraufstellung. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsunfallverursacher, wurde die Fahrertür vollständig beschädigt. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Citroen in der Farbe Weiß handeln. Das Rücklicht des Unfallverursachers ist beschädigt. Der Sachschaden beträgt zirka 2500 Euro. Die Polizei Dahn bittet nachfolgend darum, dass sich eventuelle Zeugen der Beschädigung, mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung setzen.

Sie erreichen die Polizei Dahn unter der Rufnummer 06391 - 9160 oder per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-0



www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



