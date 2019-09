Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse im Hallenbad

Pirmasens (ots)

Eine 38jährige Frau befand sich gegen 16:45 Uhr mit ihren beiden Kindern in einer Umkleidekabine des "Plub". Dabei ist der schwarze Geldbeutel der Frau auf den Boden gefallen. Eines der Kinder habe gesehen, wie eine Hand unter der Kabinenwand durchgriff und den Geldbeutel entwendete. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Im Geldbeutel befanden sich neben circa 100 Euro Bargeld noch EC-Karten sowie der Führerschein und der Personalausweis der Geschädigten. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

