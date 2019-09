Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Ein 59jähriger Zeitungsausträger wurde gestern gegen 05:00 Uhr bei seiner Tätigkeit in der Priesterwiese von einem aggressiven, kniehohen, braun-schwarzen Mischlingshund attackiert. Es gelang ihm, sich den Hund mittels Fußtritten vom Leib zu halten. Plötzlich wurde er mit der Frage, was das solle, von zwei Männern angegangen. Der Zeitungsausträger erhielt einen Schlag an den Oberarm und einen mit einer Bierflasche ausgeführten Schlag auf die Schulter. Es gelang ihm schließlich, die beiden Täter aufgrund seiner Gegenwehr in die Flucht zu schlagen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Opfer erlitt eine schmerzhafte Prellung am Oberarm. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

