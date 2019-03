Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fastnachtsumzug und Straßenfastnacht

Bad Dürkheim (ots)

Der Faschingsumzug in Bad Dürkheim wurde in der Zeit von 11:11 bis 12:30 Uhr wie geplant durchgeführt. Aus polizeilicher Sicht kam es hierbei zu keinen besonderen Vorkommnissen. Trotz des schlechten Wetters mit Regen und Wind kamen ca. 4000-5000 Besucher an die Strecke. Die anschließende Straßenfastnacht auf dem Stadt- bzw. Römerplatz verlief weitestgehend störungsfrei, es kam lediglich zu einem Körperverletzungsdelikt. Die Veranstaltung wurde gegen 18:00 Uhr wie geplant beendet.

