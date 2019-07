Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit beteiligtem Radfahrer

Asbach (ots)

Am Mittwochabend, d. 03.07.2019 ereignete sich im Einmündungsbereich der Hauptstraße/Marktstraße in Asbach ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 70-jährigen PKW-Fahrers aus der Verbandsgemeinde Asbach und einem 50-jährigen Radfahrer aus dem Kreis Altenkirchen. Der vom Marktplatz kommende PKW-Fahrer missachtete beim Einfahren auf die Hauptstraße den von links herannahenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und dem PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell