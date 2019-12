POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Tank aufgebohrt und Benzin gestohlen:

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Tank eines auf dem Großparkplatz an der B 4 in Bad Harzburg parkenden Dacia Sandero ca. 30 Liter Superbenzin. Das Fahrzeug wurde am Samstag, den 30.11.2019, gegen 22.00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Am Montag, den 02.12.2019, gegen 14.00 Uhr, wurde festgestellt, dass der Tank mit einem Werkzeug aufgebohrt und geleert worden ist.

Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer:

Am Dienstag, den 03.12.2019, wurde der Fahrer eines Opel auf der Osterwiecker Straße in Vienenburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 65jährigen Mannes fest. Ein vor Ort durchgeführter Test mit einem Atemalkoholmessgerat ergab einen Wert von 0,94 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.

