POL-UL: (BC) Schwendi - Auf geparktes Auto geprallt

Leichte Verletzungen zog sich ein junge Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Gutenzeller Straße in Schwendi zu.

Ulm (ots)

Die 19jährige fuhr dabei am Sonntag gegen 3.15 Uhr mit ihrem VW Polo in Fahrtrichtung Gutenzell aus bislang unbekannter Ursache auf einen am Straßenrand geparkten Renault auf. Der Aufprall war derart heftig, dass der Polo sich überschlug vor der auf dem Gehweg gegenüber zum Stehen kam. Die Unfallfahrerin musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Bei ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden an beiden Autos auf mindestens 6500 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2200000)

