Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kacheln und Reitsättel gestohlen + Einbruch in Wohnhaus

Cuxhaven (ots)

Kacheln und Reitsättel gestohlen

Land Hadeln (LK Cuxhaven). Noch unbekannte Täter entwendeten aus einem Wohnhaus in der Dorfstraße in Odisheim u. a. Kacheln (Motiv: Vase mit Blumen), Pferdesättel, Schubkarren und Tränkebecken im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Tat wurde in dieser Woche bemerkt. Die Tatzeit ist jedoch noch unbekannt. Zeugen, denen in den vergangenen Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Hof aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Einbruch in Wohnhaus

Otterndorf. Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagfrüh (27./28.02.2019) brachen noch unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Baumschule". Das Haus wurde durchsucht und vermutlich u.a. mit vorgefundenem Schmuck verlassen. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

